Beşiktaş'tan Samsunspor maçında penaltı itirazı!

- Beşiktaş, Samsunspor maçında penaltı bekledi.
- Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı vermeyip oyunu devam ettirdi.
- Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki gösterdi.
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında çok konuşulan bir pozisyon gerçekleşti.
PENALTI BEKLENTİSİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 36. dakikada Toni Borevkovic ile Tammy Abraham arasındaki mücadelenin ardından penaltı bekledi.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama itirazında bulundu.
VAR'DA İZLEDİ, PENALTI KARARI ÇIKMADI
Hakem Atilla Karaoğlan, gelen uyarının ardından VAR'a gitti ve pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra oyunun taç atışı ile devam etmesini istedi.
Beşiktaşlı tribünler ve taraftarlar, devam kararına tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)