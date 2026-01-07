Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Bambaşka bir takım geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Serkan Reçber, transfer süreci ve takımın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Reçber, mevcut tablonun farkında olduklarını vurgulayarak, kadroya doğrudan katkı verecek isimler için çalıştıklarını söyledi.

"MEVCUT DURUMUN FARKINDAYIZ"

Serkan Reçber, "Mevcut durumun farkındayız, öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için biraz da transfere ihtiyacımız var. Sorunu biliyoruz, çözümü de bizde" ifadelerini kullandı.

"PRENSİPTE ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Transfer stratejilerine de netlik kazandıran Reçber, "Biz ara değil, ana oyuncu istiyoruz. Prensipte anlaştığımız oyuncular var, kulüp tarafında ilerliyoruz. Afrika Kupası'nda olan futbolcular var, ligleri devam eden ve İngiltere'den oyuncular var. Beşiktaş'ımıza en doğru katkıyı yapacak isimler için uğraşıyoruz" dedi.

"BAMBAŞKA BİR TAKIM GELİYOR"

Taraftara da mesaj gönderen Reçber, sabır çağrısında bulunarak şu sözleri kullandı: