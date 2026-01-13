Bilecik'te 5 hakeme bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili gelişmeler sürüyor.

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Bilecik'te 5 hakeme hak mahrumiyeti cezası verdi.

2 İLA 12 AY ARASI MEN CEZALARI VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

HAKEMLERİN CEZALARI

Buna göre Bilecik'te Bölgesel Hakem Mustafa Gökhan Keskin 12 ay, Tuğberk Tavsamaz 8 ay, Ufukhan Kölemen 10 ay, Bölgesel Yardımcı Hakem Mücahit Duman 10 ay, Türker Öner'e 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.