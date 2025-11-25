Bir dönem şampiyonluk yaşamışlardı! ALG Spor, bu sezon kalesinde 89 gol gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon ise beklenmedik bir düşüş yaşayan sarı-grililer, geride kalan 10 maçta 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 89 golle eksi 82 averajla 14. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırabildi.

SEZONA AĞIR YENİLGİYLE BAŞLADI

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep ekibi, sahadan 15-0 mağlup ayrıldı.

İkinci haftada Beşiktaş'a yine 15-0 yenilen sarı-grililer, ilk iki maçta gol atamadan kalesinde toplam 30 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Trabzonspor'a 5-0, Galatasaray'a 17-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, Çekmeköy Bilgidoğa'ya 3-1, 1207 Antalyaspor'a 3-0 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 8-1 mağlup oldu.

BU SEZON İLK GOLÜ 7 HAFTA SONRA ATTI

Sarı-grili ekip, ligde 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sahasında Fatih Vatanspor'u ağırlayan ALG Spor, 41. dakikada Hassan'ın ayağından golü buldu ancak karşılaşmayı 9-2 kaybetti.

Güneydoğu temsilcisi, diğer gollerini ise Çekmeköy Bilgidoğa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşmalarında kaydetti.

TEK GALİBİYETİNİ HÜKMEN ALDI

Güneydoğu temsilcisi, 3. haftada hükmen 3-0 galip ilan edildiği Bornova Hitabspor karşılaşması dışında galibiyet sevinci yaşayamadı.

ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve ligden çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü'nün üzerinde 14. sırada yer alıyor.