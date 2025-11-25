Abone ol: Google News

Bir dönem şampiyonluk yaşamışlardı! ALG Spor, bu sezon kalesinde 89 gol gördü

Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir dönem şampiyonluk yaşayan Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, bu sezon geride kalan 10 haftada kalesinde gördüğü 89 golle lig tarihindeki en kötü dönemini yaşıyor.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:03
  • ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyon olsa da bu sezon 10 haftada 89 gol yiyerek en kötü dönemini yaşıyor.
  • Ligde 10 maçın 9'unu kaybeden takım, yalnızca hükmen galibiyetle puan alabilmiştir.
  • ALG Spor, 14. sırada yer alırken, sadece ligden çıkarılan takımların üstünde bulunuyor.

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon ise beklenmedik bir düşüş yaşayan sarı-grililer, geride kalan 10 maçta 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 89 golle eksi 82 averajla 14. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırabildi.

SEZONA AĞIR YENİLGİYLE BAŞLADI

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep ekibi, sahadan 15-0 mağlup ayrıldı.

İkinci haftada Beşiktaş'a yine 15-0 yenilen sarı-grililer, ilk iki maçta gol atamadan kalesinde toplam 30 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Trabzonspor'a 5-0, Galatasaray'a 17-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, Çekmeköy Bilgidoğa'ya 3-1, 1207 Antalyaspor'a 3-0 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 8-1 mağlup oldu.

BU SEZON İLK GOLÜ 7 HAFTA SONRA ATTI

Sarı-grili ekip, ligde 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sahasında Fatih Vatanspor'u ağırlayan ALG Spor, 41. dakikada Hassan'ın ayağından golü buldu ancak karşılaşmayı 9-2 kaybetti.

Güneydoğu temsilcisi, diğer gollerini ise Çekmeköy Bilgidoğa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşmalarında kaydetti.

TEK GALİBİYETİNİ HÜKMEN ALDI

Güneydoğu temsilcisi, 3. haftada hükmen 3-0 galip ilan edildiği Bornova Hitabspor karşılaşması dışında galibiyet sevinci yaşayamadı.

ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve ligden çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü'nün üzerinde 14. sırada yer alıyor.

