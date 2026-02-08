Bodrum FK, Adana Demirspor'a fark attı

- Bodrum FK, 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yendi.
- Galibiyet gollerini Arlind Ajeti, Ali Habeşoğlu ve Ahmet Aslan attı.
- Bu sonuçla Bodrum FK puanını 42'ye yükseltti.
1. Lig'de 24. hafta maçında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Bodrum FK oldu.
Konuk takım Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Arlind Ajeti, 45 ve 69. dakikada Ali Habeşoğlu, 73. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 42'ye yükseltti. Adana Demirspor -28 puanla haftayı kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Adana Demirspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.