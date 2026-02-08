Abone ol: Google News

Galatasaray, ligde 9. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Rizespor maçıyla Süper Lig'de bu sezon üst üste 2, toplamda da 9. kez kalesini gole kapadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 19:22
Galatasaray, ligde 9. kez kalesini gole kapadı
  • Galatasaray, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Bu maçla birlikte üst üste 2, toplamda da 9. kez kalesini gole kapadı.
  • Galatasaray, ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray konuk olduğu Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2. maçında da gol yemeden karşılaşmayı noktaladı.

Galatasaray ayrıca Rizespor müsabakasıyla ligde 8. kez kalesinde gol görmedi.

GÖZTEPE'DEN SONRA EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Galatasaray, bu sezon ligde toplam 14 gol yerken, bu alanda Göztepe’den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.

Eshspor Haberleri