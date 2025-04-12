Bodrum FK - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Antalyaspor 40, Bodrum FK 34 puana yükseldi.
BODRUM FK'NIN RAKİBİ GALATASARAY
Antalyaspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Bodrum FK, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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