Bodrumspor'un Totti'si: Celal Dumanlı... 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrumspor'da dünyada eşine az rastlanacak bir futbol hikayesi var...

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Muğla ekibinin 30 yaşındaki golcüsü Celal Dumanlı, 12 yaşında altyapısına girdiği memleketinin takımı Bodrum ile birlikte her ligde görev aldı.

2006 yılında filiz lisans, kısa süre sonra Amatör vizesi, Süper Amatör'den Bölgesel Amatör'e derken 2015'te 3. Lig ile birlikte ilk profesyonelliğe geçişi gerçekleşti.

Adım adım Süper Lig'e...

Celal bu süreçte takımından bir gün olsun bile ayrılmadı. Bodrum ile 2. Lig'e, sonra 1. Lig'e ve Süper Lig'e adım adım geldi.

Kayıtlara göre Bodrum FK ile 260 maça çıkarak 47 gol attı ve 13 asist yaptı. 18 yılda en alt kademeden, en üst kademeye yükselişe canlı canlı tanıklık etti. Gerrard, Totti, Maldini falan gelsin de aidiyet görsün...