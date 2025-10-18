Abone ol: Google News

Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi başladı

1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 15:32
Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi başladı
  • Boluspor, 1. Lig'in 9. haftasında Mustafa Er ile yollarını ayırarak Ertuğrul Arslan ile anlaşma sağladı.
  • Ertuğrul Arslan, sezon sonuna kadar Boluspor'un teknik direktörlüğünü üstlenecek.
  • Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayıp Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in ekibinde yer aldı.

1. Lig’in 9. haftasında Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Boluspor, 45 yaşındaki Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

NURİ ŞAHİN'İN EKİBİNDE YER ALDI

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Ertuğrul Arslan, ardından Antalyaspor A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Arslan, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde de yer aldı.

