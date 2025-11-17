Bu kez kaçırdığı golle gündem oldu: Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri'nin şanssız anı Fas'ın Mozambik'i mağlup ettiği maçta Youssef En-Nesyri kaçırdığı gol pozisyonuyla maça damga vurdu. Topun nerede olduğunu fark edemeyen golcünün o anları sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Göster Hızlı Özet Fas Milli Takımı, Mozambik'i 1-0 yenerken Youssef En-Nesyri kaçırdığı golle dikkat çekti.

En-Nesyri, kaleciden seken topu fark edemedi ve net bir fırsatı kaçırdı.

Bu an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştirilere neden oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takımı, sahasında Mozambik ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin forma giydiği Fas, Mozambik'i 1-0 mağlup etti. Mücadelede yaşanan bir an ise karşılaşmaya damga vurdu. TOPU BULAMADI... Youssef En-Neysri 62. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil olduğu maçta talihsiz bir an yaşadı. Faslı forvet, Mozambik karşısında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Savunma arkasına atılan pasta kaleciden seken top, Faslı yıldıza çarptı. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Pozisyonun devamında ise En-Nesyri, topun nerede olduğunu anlayamadı ve savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. Yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe'de inişli çıkışlı formunun ardından Nesyri'nin yaşadığı talihsizlik, eleştirilere sebep oldu. İşte o an... Eshspor Haberleri Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için resmi açıklama: Anjiyo operasyonu geçirdi

A Milli Takım'da sakatlık ve değişiklik...

Dominik Szoboszlai önce dalga geçti, sonra hüngür hüngür ağladı