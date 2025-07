Burak Altıparmak: Süper Lig'i kovalayan bir takım olma hedefimiz var

1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde sürdürüyor.

İlk etap çalışmalarını aynı otelde yapan Sakaryaspor'da oyuncular, iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmaları için çalışmalarına başladı.

Yeşil-siyahlı takımda oyuncular teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki sabah antrenmanında düz koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.

Sakaryasporlu oyuncular, taktik ağırlıklı ikinci etap kampında Bolu'da iki hazırlık maçı oynayacak.

"KAMP ORTAMIMIZ ÇOK GÜZEL"

Sakaryasporlu futbolcu Burak Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada ikinci etap kamp çalışmalarına başladıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

"TÜRKİYE'DE HERKES BİLİR TATANGALARI"

Sakaryaspor taraftarlarına da çağrı yapan Altıparmak, şunları söyledi:

Türkiye'de herkes bilir Tatangaları. Çok ateşli bir taraftar. Onların gelmesi bizi saha içinde çok pozitif anlamda etkiliyor. Destek verdikleri anda her an her şey olabiliyor sahada. O yüzden bu sene için hedeflerimizle birlikte onların da desteklerini sürdürmesini istiyoruz ve umarız daha fazla destek gelir.