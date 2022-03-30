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    Burak Elmas'ın kararı: Seçimden sonra mahkeme

    Burak Elmas, seçim sonrası ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:35
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    Burak Elmas'ın kararı: Seçimden sonra mahkeme

    Başkanlığa veda etmeye hazırlanan Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in aksine ibrasızlığı mahkemeye taşımak için beklemeye karar verdi.

    "ELMAS, SEÇİMİN ARDINDAN DAVA AÇACAK"

    Elmas'ın, daha önce Adnan Polat'ın yaptığı gibi seçimin ardından bu konuda dava açacağı öğrenildi.

    Mahkeme, 2011'de ibrasızlık ile yüzleşen Polat'ı aklamıştı.

    Burak Elmas ın kararı: Seçimden sonra mahkeme #1


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