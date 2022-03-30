Burak Elmas'ın kararı: Seçimden sonra mahkeme

Burak Elmas, seçim sonrası ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacak.

Başkanlığa veda etmeye hazırlanan Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in aksine ibrasızlığı mahkemeye taşımak için beklemeye karar verdi.

"ELMAS, SEÇİMİN ARDINDAN DAVA AÇACAK"

Elmas'ın, daha önce Adnan Polat'ın yaptığı gibi seçimin ardından bu konuda dava açacağı öğrenildi.

Mahkeme, 2011'de ibrasızlık ile yüzleşen Polat'ı aklamıştı.



