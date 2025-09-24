Burak İnce, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Okhdood'a transfer oldu

1. Lig'de Altınordu forması ile henüz 16 yaşında A Takım'da boy gösteren Burak İnce, o dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç yıldız, yaşına rağmen sahada gösterdiği olgun ve başarılı performansla Süper Lig'in en tepesindeki Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinden koşturmuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I PEŞİNDEN KOŞTURMUŞTU

Ancak Altınordu'nun efsane başkanı Seyit Mehmet Özkan, oyuncusunun transferine müsaade etmemişti.

Burak İnce, o sezonu 21 maçta 2 gol, 1 asistlik performansla tamamlamıştı.

ÖNCE ALMANYA, ARDINDAN POLONYA

Bir sonraki sezon gol sayısını 5'e yükselten 17 yaşındaki İnce, 2022 yılının ocak ayında ise Almanya'nın Bielefeld takımına transfer olmuştu.

Almanya'da beklenen performansı gösteremeyen Burak İnce, 1.5 yılın ardından Polonya ekibi Slask Wroclaw'a bedelsiz olarak gitti.

SON DURAĞI ARABİSTAN OLDU

1 Temmuz'dan bu yana boşta olan 21 yaşındaki Burak, Suudi Arabistan takımlarından Al-Akhdoud'a transfer oldu.

Alman Kicker dergisi, Burak İnce'nin Arminia Bielefeld'e transfer olmadan önce Bayer Leverkusen ve Sevilla tarafından da istendiğini yazmıştı.