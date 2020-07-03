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    Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor

    Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor

    Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, futbolu ne zaman bırakacağına karar verdi. 3 yıl daha oynamayı düşünen golcü futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 12:26
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    Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor #1

    İlerleyen yaşına rağmen attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Burak Yılmaz, uzun yıllar daha yeşil sahalarda kalmak istiyor.

    Sezon başında İtalyan ekibi Lecce'den transfer teklifi alan yıldız futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.

    3 YIL DAHA OYNAYACAK

    En büyük hayalinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Burak, 3 yıl daha oynadıktan sonra 37 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırmayı planlıyor.

    SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR

    Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun başka bir takımda forma giymek istemediği ve sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak istediği belirtildi.

    Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor #2

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