Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, futbolu ne zaman bırakacağına karar verdi. 3 yıl daha oynamayı düşünen golcü futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.

İlerleyen yaşına rağmen attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Burak Yılmaz, uzun yıllar daha yeşil sahalarda kalmak istiyor.

Sezon başında İtalyan ekibi Lecce'den transfer teklifi alan yıldız futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.

3 YIL DAHA OYNAYACAK

En büyük hayalinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Burak, 3 yıl daha oynadıktan sonra 37 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun başka bir takımda forma giymek istemediği ve sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak istediği belirtildi.