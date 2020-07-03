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Burak Yılmaz 3 yıl daha oynamak istiyor
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, futbolu ne zaman bırakacağına karar verdi. 3 yıl daha oynamayı düşünen golcü futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 12:26
İlerleyen yaşına rağmen attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Burak Yılmaz, uzun yıllar daha yeşil sahalarda kalmak istiyor.
Sezon başında İtalyan ekibi Lecce'den transfer teklifi alan yıldız futbolcunun, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği öğrenildi.
3 YIL DAHA OYNAYACAK
En büyük hayalinin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Burak, 3 yıl daha oynadıktan sonra 37 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırmayı planlıyor.
SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR
Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun başka bir takımda forma giymek istemediği ve sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak istediği belirtildi.