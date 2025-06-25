Bursaspor, Yiğitali Bayrak'la vedalaştı

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak’a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.