Bursaspor'da kombine satışları 30 bini geçti!

İHA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kombine satışlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şubat ayında başlayan satışların bugün itibarıyla 30 bine ulaştığını duyuran Çelik, taraftara teşekkür etti.

Başkan Enes Çelik, Doğu (Maraton) ve Güney Kale (Teksas) tribünlerindeki tüm koltukların, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da sadece kombine olarak satıldığı ve tükendiğini açıkladı.

SON 8.250 KOMBİNE KALDI

Çelik, Kuzey Kale ve Batı tribünü için ise satışta olan son 8 bin 250 kombine kaldığını söyledi.

Başkan Çelik, taraftarın desteğine olan inancını yineleyerek bu rakamın da sezon başlamadan tükenmesini beklediklerini ifade etti.

Çelik, şu şekilde konuştu: