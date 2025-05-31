İHA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda Bursaspor'un kalan ve ödenen borçları açıkladı.

Kongrede konuşan Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan, 1.1 milyara düştüğünü söyledi.

"KENDİ DÖNEMİMİZDE BORCUMUZ YOK"

Bursaspor’un bankalara borcunun sıfırlandığını kaydeden başkan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir futbolcumuza kendi dönemimizde borcumuz yok. Kendi dönemimizdeki 260 milyon TL borcumuzu kapatarak herhangi bir borç bırakmadık. Hibe olarak bunu yaptık, yönetici alacağı söz konusu değil. Geçmişten gelen meşhur Bursaspor borcunu ben de sizin gibi merak ediyordum. Son kapattığımızda banka borçları 197.7 milyondu. Bu kapatılmasaydı 90 milyon daha borç gelecekti. Bursaspor'un hiçbir bankaya borcu yok. 197 milyon borcunu da kapatmış bulunmaktayız.

BORÇALARIN YARISI KAPANDI

Güncel borç durumunu açıklayan Çelik, şu şekilde konuştu: