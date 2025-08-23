Can Uzun harika başladı: Mükemmel bir gol attı

Bundesliga'da sezonun ilk haftasında Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında milli oyuncumuz Can Uzun rüzgarı esti.

19 yaşındaki milli oyuncu, 22'inci dakikada ceza sahası dışından Werder Bremen kalesine resmen füze gönderdi.

UZUN, BREMEN KALESİNE FÜZE GÖNDERDİ

Hem maçın hem de Eintracht Frankfurt'un bu sezon Bundesliga'daki ilk golünü kaydeden Can Uzun 3 dakika sonra da Bahoya'ya asist yaparak farkın 2'ye çıkmasında rol oynadı.

ADETA ŞOV YAPTI

Can Uzun'un yıldızlaştığı ilk yarıyı Eintracht Frankfurt 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

İşte Uzun'un attığı mükemmel gol...

