Can Uzun parlamaya devam ediyor: Almanlar bonservisiyle ilgili karar verdi

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta forma giyen milli yıldızımız Can Uzun, sezona müthiş başladı.

Milli futbolcumuz, 8 resmi karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Bundesliga’da çıktığı 5 maçın tamamında ağları sarsarak formunu zirveye taşıdı.

Frankfurt cephesi, genç yıldızın bu performansının farkında...

HARİKA BAŞLANGIÇLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kulüp yönetimi, Uzun’un değerini korumak ve ileride olası bir transferde yüksek bonservis geliri elde etmek adına oyuncunun sözleşmesini 2029’un ötesine taşıma planları yapıyor.

Alman basınından BILD, Eintracht Frankfurt yönetiminin bu sezon içerisinde Can Uzun’la erken kontrat uzatma görüşmelerine başlamayı hedeflediğini aktardı.

Amaç, genç yeteneği en az 2031’e kadar Eintracht’a bağlamak...

FRANKFURT BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu yeni sözleşme planı, milli futbolcunun mevcut 1.5 milyon euro artı bonuslar şeklinde olan maaşının da yukarı çekileceği anlamına geliyor.

Frankfurt, son dönemde gerçekleştirdiği yüksek profilli satışlarla transfer politikasında yeni bir döneme girdi.

ALT LİMİT 80 MİLYON EURO

Hugo Ekitike’nin Liverpool'a 95 milyon euroluk ve Omar Marmoush’un Manchester City'e 75 milyon euroluk transferlerinden sonra gözler şimdi Can Uzun’da.

Kulüp, Arsenal ve Barcelona'nın ilgisini çeken genç oyuncu için en az 80 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.