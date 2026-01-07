Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Üstündağ, takımının Antalya kampındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Kampın zor geçtiğini, yoğun, yorucu antrenmanlar yaptıklarına değinen Cem Üstündağ, "Genç, tecrübeli herkes yüzde 100 oynuyor. 15-16 yaşındaki oyuncular, tecrübeli olanları görmek bana gaz veriyor. Herkes çalışıyor, oyuncu olarak bu durum beni mutlu ediyor." diye konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE FUTBOLUNUN EFSANESİDİR"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla takımdaki değişimi anlatan Cem Üstündağ, "Emre Belözoğlu Türkiye futbolunun efsanesidir. Kişisel bakarsam da benim pozisyonumda oynuyordu. Ondan çok şey öğreneceğim. Çok tecrübeli futbolcuydu, yardımcı olacağına, bana destek vereceğine inanıyorum. Takım olarak yeni atmosfer oldu. Oyun stili olarak idmanda, maçlarda atmosfer değişikliğini fark ediyoruz. Geldiği için mutluyuz." şeklinde konuştu.

"İLK YARI BİZİM İÇİN ŞANSLI GEÇMEDİ"

Takımının ligin ilk yarısında fazla puan kaybı yaşadığını söyleyen Üstündağ, şunları söyledi:

İlk yarı bizim için şanslı geçmedi. Çok puan kaybettik, gereksiz puanlar kaybettik. Kazanacağımız maçları kazanmadık. İkinci yarı daha iyi olacak. Takım olarak inanıyoruz. Kolay olmayacak. İkinci yarı daha agresif olur takımlar. Ligden düşmek istemeyenler, şampiyonluğa oynayan takımlar, kaybetmek istemiyor. Kolay olacağına inanmıyorum. Takım olarak bir olursak her takımı yenebiliriz.

"HER MAÇ OYNAMAK İSTİYORUM"

Takımda sürekli ilk 11'de forma giymediğine değinen Cem Üstündağ, hedeflerini şöyle anlattı:

Ben şöyle bir futbolcuyum; Her maç oynamak istiyorum. Oynadım mı her maç ilk 11'de, hayır oynamadım. Benim gözümde oyuncu oynarsa kendini geliştirebilir. Ben her maç oynamak istiyorum onun için çalışıyorum. İlk yarıdan daha iyi olmak istiyorum. Çok çalışırsam daha iyi olacağıma inanıyorum.

"BİR GÜN TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA OLMAK İSTERİM"

Kısa ve uzun vadede hedefleri olduğunu, bir gün A Milli takımda forma giymek istediğini belirten Üstündağ, "Benim uzun ve kısa vadeli hedeflerim var. Kısa vadeli hedefim, takım olarak sezonu en iyi yerde bitirmek. Gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her futbolcunun hedefi var. Uzun vadeli hedefim de bir gün Türkiye milli takımında olmak isterim." dedi.

"KENDİME ODAKLIYIM"

"Türkiye dışında başka takımlarda oynamayı hedefliyor musun?" sorusu üzerine Cem Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı: