Cengiz Ünder: Fenerbahçe'de oynamak ayrı bir gurur

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Cengiz Ünder, Portekiz’deki sezon öncesi kampında açıklamalarda bulunarak hem hazırlık sürecine hem de takım atmosferine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini belirtti. Takımın antrenmanlarda yüksek tempoda çalıştığını ve hazırlık maçlarında kazanma alışkanlığı kazandıklarını söyleyen Cengiz, Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları öncesi iyi bir seviyeye geldiklerini ifade etti:

Sezon başı biz futbolcular için çok kritik. Bu dönemi ne kadar verimli geçirirsek sahada o kadar hazır oluruz. Ben de kendimi sezon başından itibaren disiplinli şekilde hazırlıyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum.

"BU FORMA İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Kamp sürecinde hem fiziksel hem de mental olarak iyi durumda olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, mücadeleci yapısıyla fark yaratmaya hazır olduğunu vurguladı:

Yıllardır tanıdığım arkadaşlarımla Fenerbahçe forması altında aynı sahada olmak benim için büyük bir gurur. Takım içindeki arkadaşlık bağı çok kuvvetli. Yeni gelen oyuncular da uyum sağladı. Gerçekten iyi bir aile ortamı oluştu.

Yeni transferlerle ilgili görüşlerini de paylaşan Ünder, özellikle genç oyuncuların takıma çabuk adapte olduğunu söyledi:

Tarık ile genç milli takımdan arkadaşız. Jhon da çok sıcak kanlı ve enerjisi yüksek biri. Archie de uyum konusunda hiç zorlanmadı. Hepsi takıma pozitif katkı veriyor.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Cengiz, teknik direktör Jose Mourinho’nun futbolcularla birebir iletişimde çok başarılı olduğunu ve kendisine güven verdiğini belirtti:

Hocamızın tecrübesinden faydalanmamız gerekiyor. Sahada birebir iletişim kuruyor, ne istediğini net şekilde aktarıyor. ‘Seni her bölgede oynatabilirim’ dedi. Ben de hücumun her alanında görev almaya hazırım. Mourinho ile çalışmak, her oyuncu için büyük bir şans.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YÜKSELEN GRAFİK

Hazırlık süreci boyunca oynanan maçlara da değinen Cengiz, takımın performansının her geçen gün arttığını söyledi:

İlk maçlarda tempo biraz düşüktü, bu normal. Tatilden çıkan oyuncular için sakatlık riski dikkate alınıyor. Ancak özellikle Al-Ittihad karşısında çok iyi oynadık. Rakibi sahasına hapsettik, hücumda da etkiliydik. Kamp sürecinde yaptıklarımızı sahaya doğru şekilde yansıtıyoruz.

"FENERBAHÇE TARAFTARI BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAZ"

Sarı-lacivertli taraftara da özel bir parantez açan Cengiz Ünder, dünyanın neresine giderse gitsin Fenerbahçeli taraftarların varlığını hissettiğini söyledi:

Amerika’dayken bile Fenerbahçe forması giyen çocuklar gördüm. Burada, kamp yaptığımız yerde bile Manisa’dan kalkıp gelen taraftarlar var. Fenerbahçe taraftarını hiçbir zaman yalnız görmedim. Onların desteği bizim için her zaman itici güç oluyor.

FEYENOORD YORUMU: "ZOR AMA BİZ DE HAZIRIZ"

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacakları Feyenoord’a da değinen Cengiz, zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini ancak buna hazır olduklarını söyledi:

Marsilya’da oynarken Feyenoord’un taraftar gücünü görmüştüm. Deplasmanda oynayacağımız ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Kamp boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını orada almak istiyoruz.

MİLLİ TAKIM HASRETİ

Milli formaya duyduğu özlemi de dile getiren Cengiz Ünder, yeniden A Milli Takım’a dönme hedefini şu sözlerle anlattı:

1,5 yıldır uzak kaldım. Milli takım benim için her zaman çok özeldi. Uzun yıllardır o formayı giydim. Oradaki atmosferi ve heyecanı özledim. Fenerbahçe’de göstereceğim performansla yeniden milli takıma güçlü bir dönüş yapmak istiyorum.

Takım arkadaşları hakkında kısa notlar

En çok çalışan: Sebastian Szymanski

En çok yemek yiyen: Mert Müldür

En çok konuşan: Mert Hakan Yandaş

En komik: Çağlar Söyüncü

En hırslı: “Tüm takım”

En çok uyuyan: “Herkes erken yatıp erken kalkıyor”