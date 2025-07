Cengiz Ünder: Fenerbahçe'de oynamak ayrı bir gurur

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Cengiz Ünder, Portekiz’deki sezon öncesi kampında açıklamalarda bulunarak hem hazırlık sürecine hem de takım atmosferine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini belirtti. Takımın antrenmanlarda yüksek tempoda çalıştığını ve hazırlık maçlarında kazanma alışkanlığı kazandıklarını söyleyen Cengiz, Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları öncesi iyi bir seviyeye geldiklerini ifade etti:

"BU FORMA İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Kamp sürecinde hem fiziksel hem de mental olarak iyi durumda olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, mücadeleci yapısıyla fark yaratmaya hazır olduğunu vurguladı:

Yeni transferlerle ilgili görüşlerini de paylaşan Ünder, özellikle genç oyuncuların takıma çabuk adapte olduğunu söyledi:

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Cengiz, teknik direktör Jose Mourinho’nun futbolcularla birebir iletişimde çok başarılı olduğunu ve kendisine güven verdiğini belirtti:

Hocamızın tecrübesinden faydalanmamız gerekiyor. Sahada birebir iletişim kuruyor, ne istediğini net şekilde aktarıyor. ‘Seni her bölgede oynatabilirim’ dedi. Ben de hücumun her alanında görev almaya hazırım. Mourinho ile çalışmak, her oyuncu için büyük bir şans.