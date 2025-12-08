Ahmet Çakar serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ahmet Çakar'dan haber var...

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar, dün hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp spazmı geçiren Çakar'a anjiyo yapılacağı belirtildi.

ANJİYOYA ALINDI

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Çakar'ın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmaya ilişkin mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşanadı.

Ahmet Çakar ile aynı programda yer alan Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakar'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

SAĞLIK SORUNLARI ETKİLİ OLDU

Çakar'ın gözaltı kararının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.

Tedavisi devam eden Çakar için, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildi.

"NİÇİN GÖZALTINA ALINDINIZ"

Gözaltına alındıktan sonra Çakar, adli işlemler için sağlık kontrolüne getirimişti.

Gözaltına alındığı sırada "Niçin gözaltına alındınız?" sorusuna Çakar, "Bilmiyorum" şeklinde yanıt vermişti.