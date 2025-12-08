Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine hareket etti.

ÜÇ İSİM YOK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da bulunduğu kafilede sakatlıkları olan oyuncular Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo yer almadı.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Monaco maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: