Cher Ndour: Umarım şampiyon biz olacağız

DHA

Süper Lig'in 7’nci haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour açıklamalarda bulundu.

"UMARIM ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Ndour, konuşmasında şunları söyledi:

O kötü mağlubiyetten sonra çok iyi reaksiyon gösterdik. Çok iyi bir cevap verdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Türkiye liginde bütün maçlar zor oluyor. Beraber, takım halinde oynayarak Kayserispor’a karşı iyi bir galibiyet aldık. Şimdi hemen önümüzdeki maça bakmalıyız. Avrupa Ligi’nde Frankfurt ile iç sahada oynayacağımız maçta da aynı bu şekilde iyi bir reaksiyon gösterip iyi oynamak zorundayız. Bugün oynadığım için çok mutluyum. Ben her zaman takımıma yardım için buradayım. Her zaman çok çalışıyorum, her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Hocamızın kararlarıdır, saygı duyuyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsa, hocam ne zaman şans verirse elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de oynadığım için mutluyum. Süper Lig zor bir lig. Rekabetin çok olduğu bir lig. Bugün de gördüğünüz gibi kazanmak kolay değil. Her maç çok zor. Genelde şampiyonluk için 3 takım yarışıyor. Umarım şampiyon biz olacağız.