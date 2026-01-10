Chibuike Nwaiwu: Kaybetmekten nefret ederim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu'nun, bordo-mavili kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden röportajı yayımlandı.

Karadeniz ekibine transfer olmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını ifade eden Nwaiwu, kulübe hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini söyledi.

"BENİ GERÇEKTEN MUTLU EDİYOR"

Bordo-mavili camiaya katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

"PAUL AĞABEYİ BÜYÜK BİR ABİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Transfer sürecinde Trabzonspor'da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, Onuachu’yu bir ağabey olarak gördüğünü aktararak, "Paul ağabeyi büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

"AGRESİF BİR YAPIM VAR"

Sahadaki oyun karakterine de değinen Nijeryalı futbolcu, hırslı ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip olduğunu dile getirdi. Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Chibuike Nwaiwu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"

Trabzonspor taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirten Nwaiwu, daha Trabzon'a gelmeden destek mesajları aldığını söyledi. Bordo-mavili taraftara mesaj gönderen 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım" diyerek sözlerini tamamladı.