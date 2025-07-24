China Suarez'i aldattığı iddia edilmişti: Mauro Icardi, çıplak pozlarını atan Natasha Rey'i ifşaladı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya ünlüsüyle aldattığı iddiaları ortaya atıldı.

Natasha Rey, Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli bir fotoğraf paylaştı.

ICARDI'YA AİT İDDİASI...

Videoda yer alan kişinin, karnındaki dövmeden yola çıkılarak Icardi olduğu iddia edildi.

İddialar karşısında sessiz kalmayan Icardi ise sert bir açıklamayla yanıt verdi.

China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara öfkelenen Icardi, Natasha Rey'in kendisine yolladığı çıplak fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından paylaşarak asıl fotoğraf gönderinin o olduğunu yazdı.

"BENİMLE OYUN OYNAMAYIN"

Rey’in kendisine herhangi bir mesajının ulaşmadığını ve gönderdiği videoları da hiçbir şekilde talep etmediğini söyleyen yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu muymuş benim sözde sevgilim? Mesajlarını asla kabul etmedim, bana kendiliğinden çıplak videolarını gönderdi. Yalan söylemeyi ve benim adımı kullanarak prim yapmaya çalışmayı bırakın. Elimde her zaman olduğu gibi kanıtlar var. Ekran görüntülerini paylaşmak isterdim ama çıplak içerik nedeniyle Instagram hesabım kapatılabilir. Öpücükler… Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!"

Öte yandan dikkati çeken bir detay ise Natasha Rey'in Wanda Nara'nın yakın arkadaşı çıkması oldu.