Süper Lig’de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 12:16
  • Süper Lig’in 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
  • Bugün, yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde maçlar oynanacak.
  • Maçlarla ilgili detaylar Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alıyor.

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

BU HAFTA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Süper Lig’de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın

14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar

14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi

17.00 RBaşakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler

