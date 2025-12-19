Süper Lig’de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

- Süper Lig’in 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
- Bugün, yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde maçlar oynanacak.
- Maçlarla ilgili detaylar Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alıyor.
Süper Lig’de 17. hafta heyecanı bugün, yarın, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.
BU HAFTA GÖREV ALACAK HAKEMLER
Süper Lig’de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın
14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 RBaşakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler