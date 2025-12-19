Alperen Şengün'e motosiklet uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA'deki milli yıldızımız Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets forması altında sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor.

NBA'de göğsümüzü kabartan 23 yaşındaki milli yıldız, bu kez parke dışı bir gelişmeyle gündemde.

Alperen Şengün bu sefer, kullandığı motosiklet ile ABD'de gündem oldu.

NBA OYUNCULARINA ÖZGÜ KURAL

NBA oyuncuları, sakatlık riskini minimuma indirmek amacıyla kontratlarına eklenen ek maddeler ile bazı aktivitelerden kısıtlanıyor.

Alperen ile imzaladığı sözleşmeye 'motosiklet kullanma yasağı' maddesini ekleten Houston Rockets, milli basketbolcuya bu durumu ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

İHLAL EDİNCE UYARIDA BULUNULDU

Söz konusu hamle sadece uyarı anlamı taşımıyor.

Milli basketbolcunun ihlallere devam etmesi ve yeniden motosiklet kullandığının tespit edilmesi halinde, Rockets'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.