Alperen Şengün'e motosiklet uyarısı

- Alperen Şengün, motosiklet kullandığı için Houston Rockets tarafından uyarıldı.
- Sözleşmesinde bulunan "motosiklet kullanma yasağı" maddesini ihlal etti.
- İhlallerin tekrarı sözleşmesinin feshedilmesine yol açabilir.
NBA'deki milli yıldızımız Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets forması altında sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor.
NBA'de göğsümüzü kabartan 23 yaşındaki milli yıldız, bu kez parke dışı bir gelişmeyle gündemde.
Alperen Şengün bu sefer, kullandığı motosiklet ile ABD'de gündem oldu.
NBA OYUNCULARINA ÖZGÜ KURAL
NBA oyuncuları, sakatlık riskini minimuma indirmek amacıyla kontratlarına eklenen ek maddeler ile bazı aktivitelerden kısıtlanıyor.
Alperen ile imzaladığı sözleşmeye 'motosiklet kullanma yasağı' maddesini ekleten Houston Rockets, milli basketbolcuya bu durumu ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.
İHLAL EDİNCE UYARIDA BULUNULDU
Söz konusu hamle sadece uyarı anlamı taşımıyor.
Milli basketbolcunun ihlallere devam etmesi ve yeniden motosiklet kullandığının tespit edilmesi halinde, Rockets'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.