Ciro Immobile'ye usulsüzlük suçlaması!

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olan yıldız isim Ciro Immobile, çarpıcı bir haberle sarsıldı.

Immobile’nin Torre del Greco’daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" mühürlendi.

İMAR USULSÜZLÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torre Annunziata Savcılığı, tesislerde imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini tespit etti.

İŞLEM BAŞLATILDI

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ciro Immobile başta olmak üzere oyuncunun aile üyelerinden 6 kişiye de işlem başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı parsellerde ise ormanlık alanı otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü ve asfalt kaplama yaptığı belirtildi.