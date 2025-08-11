Çorum FK, Amed'i eli boş gönderdi

1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Çorum'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Oğuz Gürbulak ile 88. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.
Amed'de Daniel Moreno, 82. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Çorum FK, ligdeki bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
Puanla tanışamayan Amed Sportif Faaliyetler ise Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
ÇORUM FK: 2 - AMED SPORTİF FAALİYETLER: 0
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Ogün Kamacı
Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 65 Atakan Cangöz), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin (Dk. 62 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk. 76 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a, Andrade, Moreno
Goller: Dk. 33 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Atakan Akkaynak (Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 82 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 80 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)