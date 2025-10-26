Çorum FK ile Boluspor yenişemedi

- Çorum FK ve Boluspor, 1. Lig'in 11. haftasında golsüz berabere kaldı.
- Çorum FK puanını 22'ye, Boluspor ise 14'e yükseltti.
- Boluspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetimindeki ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1.Lig'in 11. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 22'ye yükseltti. Boluspor ise puanını 14 yaptı.
Boluspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Öte yandan Boluspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan, ligde çıktığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.