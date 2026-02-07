Adana Demirspor'da yönetim taraftar grubuna devredildi

Adana Demirspor'da uzun süredir beklenen kritik süreç tamamlandı. 1940 yılında demiryolu işçilerinin emeğiyle kurulan mavi-lacivertli kulüp, yaşadığı zorlu günlerin ardından yeni bir döneme resmen adım attı.

"Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak" sloganıyla başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyası kapsamında, kulübün devralınma süreci Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandı.

Adana Demirspor, Şimşekler Grubu öncülüğünde devralındığı duyuruldu.

TARAFTARLAR KULÜP YÖNETİMİNİ DEVRALDI

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sürecin bir nöbet değişimi olduğu vurgulanırken, kalıcı yönetim kurulu oluşturulana kadar kulübün tüm mali, idari ve sportif faaliyetlerinin geçici yönetim organizasyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.

Bu kapsamda Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevine Ertan Zeybek, Başkan Vekilliği görevine ise Mustafa Kemal Üstüner getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: