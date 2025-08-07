Çorum FK'dan gazi ve şehit yakınlarına loca

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı'nda 1 numaralı locanın şehit ve gazi yakınlarına tahsis edildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sizin için her zaman yerimiz var" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çorum FK olarak, 1. Lig sezonu boyunca 1 numaralı locamız, şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilmiştir. Vatan için can veren kahramanların geride bıraktıklarına minnetimiz sonsuz.

RAKİP AMED SPORTİF FAALİYETLER

Çorum FK, sezonun ilk maçında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.