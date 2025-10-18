Çorum FK'dan Hatayspor'a karşı net galibiyet

- Çorum FK, 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u 4-1 yendi.
- Maçta Çorum FK'nın gollerini Yusuf Erdoğan, Daniel Aleksic, Braian Samudio ve Atakan Akkaynak attı.
- Çorum FK puanını 20'ye yükseltirken, Hatayspor 3 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1.Lig'in 10. hafta maçında Çorum FK ve Hatayspor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Çorum FK, 4-1 kazandı.
4 GOLLÜ GALİBİYET
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri dakika 12. dakikada Yusuf Erdoğan, 25. dakikada Daniel Aleksic, 63. dakikada Braian Samudio ve 79. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.
Hatayspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Selimcan Temel attı.
HATAYSPOR, 3 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 20 yaptı. Hatayspor, 3 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.