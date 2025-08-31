Coşkuyla karşılanan Mourinho, Fenerbahçe'den sessizce ayrıldı

Fenerbahçe’de Benfica karşısında alınan mağlubiyetin ardından sözleşmesi feshedilen Jose Mourinho, İstanbul’dan Portekiz’e hareket etti.

HAVALİMANINDA "YALNIZ" AYRILIK

Eski teknik direktör, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Basın mensuplarına açıklama yapmayan Mourinho, tarifeli uçakla Portekiz’e doğru yola çıktı.

TARAFTARLARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ REDDETMEDİ

Fenerbahçe’ye imza attığı dönemde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Mourinho, havalimanında yalnız ayrılırken yanındaki bazı antrenörleriyle birlikte fotoğraf talebinde bulunan futbolseverleri kırmadı.

FENERBAHÇE'YE GELİŞİ COŞKUYLA KARŞILANMIŞTI

Portekizli teknik adam, Türkiye’ye geldiğinde yönetim ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanmış, takımın başına büyük umutlarla getirilmişti.