Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu: Gözyaşlarıyla veda etti...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.
King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Al Nassr'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Jhon Duran ve 90+7. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
PENALTI KAÇIRDI
Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 65. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Bu skorun ardından puanını 67'ye yükselten Al Nassr, 4. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. kez yenilen Al Khaleej ise 37 puanla 10. basamakta yer buldu.
Al Nassr, gelecek hafta Al Fateh deplasmanına çıkacak. Al Khaleej ise Al Okhdood'u ağırlayacak.
TARAFTARLARA VEDA ETTİ: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Karşılaşmada 1 gol atan ve 1 de penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, son düdüğün gelmesinin ardından taraftarlara veda etti.
Müsabaka sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, sözleşmesini uzatmayacağı Al Nassr'ın taraftarlarına el sallayarak vedasını gerçekleştirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış