Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu: Gözyaşlarıyla veda etti...

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.

King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Al Nassr'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Jhon Duran ve 90+7. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

PENALTI KAÇIRDI

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 65. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu skorun ardından puanını 67'ye yükselten Al Nassr, 4. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. kez yenilen Al Khaleej ise 37 puanla 10. basamakta yer buldu.

Al Nassr, gelecek hafta Al Fateh deplasmanına çıkacak. Al Khaleej ise Al Okhdood'u ağırlayacak.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmada 1 gol atan ve 1 de penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, son düdüğün gelmesinin ardından taraftarlara veda etti.

Müsabaka sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, sözleşmesini uzatmayacağı Al Nassr'ın taraftarlarına el sallayarak vedasını gerçekleştirdi.