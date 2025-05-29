Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİZLERİ GURURLANDIRACAĞINA İNANIYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak önemli bir başarının altına imza atan, 25 şampiyonlukla 5'inci yıldızı armasına takma hakkı kazanan Galatasaray'ın kıymetli sporcuları ve yöneticileriyle bugün İstanbul'da bir araya geldik. Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracağına inanıyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasına selamlarımı iletiyorum.