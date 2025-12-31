Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan ancak Serie A ekibi Inter'de kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 31 yaşındaki orta saha ile yeni yılda sözleşme görüşmelerine başlayacak.

Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki önemine değinildi ve 2029'a kadar sürecek bir mukavelenin yapılacağı aktarıldı.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN İSİMLERİNDEN

Yapılan görüşmelerde en kritik konunun mali koşullar olduğu vurgulanıyor.

Lautaro Martinez’ten sonra yıllık 6,5 milyon euro kazancıyla takımın en çok maaş alan isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetiminin ücret artışı konusunda dikkatli davrandığı belirtildi.

INTER FORMASINI 200 KEZ GİYDİ

2021 yılından bu yana Inter'de top koşturan başarılı futbolcu, lacivert-siyahlı takımda 200 maça çıktı.

Hakan, bu karşılaşmalarda 45 gol ve 35 asistle mücadele etti.

22 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.