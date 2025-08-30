Davinson Sanchez, bu sezon ilk golünü kaydetti

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede Davinson Sanchez de bu sezonki ilk golünü attı.

20. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Davinson Sanchez, kafayla topu ağlara yolladı.

TARİHE GEÇTİ

Sanchez'in kaydettiği bu gol aynı zamanda Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. golü oldu.

29 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90. dakika sahada kaldı.

SON GOLÜ 18 NİSAN'DA

Sanchez, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 18 Nisan'da oynanan Bodrum FK maçında kaydetmişti.

"KAZANMAYA DEVAM ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

Sonuç için mutluyuz. Bazı anlar zor oldu ama takım kazanmasını bildi. Bilinçli bir takımız, çok uzun bir sezon yeniden form bulacağız ve oyunumuzu oturtacağız. Transferler oluyor, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli.