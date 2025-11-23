Demir Ege Tıknaz: Kazanmamız gereken bir maçtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puanı bıraktı. Maçın ardından siyah beyazlı ekibin genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BAZEN ŞANSSIZLIKLAR OLUYOR"

Demir Ege Tıknaz, karşılaşmayı değerlendirirken, "3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Milli arayı en iyi şekilde geçirdik, iyi hazırlanmıştık. Bazen böyle şanssızlıklar oluyor." ifadelerini kullandı.