Deniz Undav'dan İsmail Yüksek sözleri: Kasıtlı yaptığını düşünmüyorum

Futbolda bahis soruşturmasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklanmıştı.

Mert Hakan'ın para gönderdiği ve özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür", "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlenen Ersen Dikmen'in, kupon yaptığı maçlar ortaya çıkmıştı.

'İSMAİL YÜKSEK KART GÖRÜR VEYA FAUL YAPAR'

Ekimde oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında ise İsmail Yüksek'in maçı kart görmeden tamamlamak üzereyken 90+8'de rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin bu sayede tutması dikkat çekti.

Yandaş ile ilgili yer alan bu haber, Almanya'da da gündem oldu.

UNDAV KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Almanya'dan Bild, Türkiye'de yaşanan bu olayın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçını da etkilediğini duyurdu.

Bild, bu gelişmenin ardından Fenerbahçe-Stuttgart karşılaşmasının son anlarında İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav ile konuştu.

"KASITLI YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Deniz Undav, "Maçın sonlarına doğru kavga çıkan, oldukça hareketli bir maçtı. Hiçbir şey yapmasa bile, kavga nedeniyle sarı kart görecekti. Kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bilmiyorum. Benim bununla hiçbir ilgim yok, bu olay Türkiye'de yaşandı. Tabii ki bu tür olayların sayısının bu kadar fazla olması üzücü." diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, "Her yıl eğitim alıyoruz. Şantaja uğradığımızda veya bir telefon aldığımızda her zaman bunları bildirmemiz gerektiği konusunda eğitim görüyoruz." dedi.