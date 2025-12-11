Arda Güler'in Erling Haaland'la gündem olan eşleşmesi

- Arda Güler, Real Madrid'in Manchester City'ye 2-1 yenildiği maçta Haaland'ı marke etmeye çalışırken gündem oldu.
- Duran top sırasında Güler ile Haaland arasındaki eşleşme sosyal medyada viral hale geldi.
- Haaland'ın, Arda'nın çabası karşısında gülümsediği anlar dikkat çekti.
Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu.
Milli futbolcu, yedek başladığı maçın 58. dakikasına oyuna dahil oldu.
GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ
Güler'in Manchester City maçında verdiği bir görüntü gündem oldu.
Manchester City'nin kullanacağı duran top öncesi ceza sahası içinde Arda Güler'le Erling Haaland eşleşmesi oluştu.
HAALAND BİLE GÜLÜMSEDİ
Arda'nın Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada viral oldu.
Erling Haaland'ın Arda Güler'in çabası karşısında gülümsediği o anlar, yayına böyle yansıdı...