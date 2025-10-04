Derbi öncesi iki takımdan da prim kararı

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi iki kulübün de yöneticileri prim kararı aldı.

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Galatasaray için heyecan dorukta.

Siyah beyazlı yönetim de derbi galibiyeti kasanın ağzını açtı.

BEŞİKTAŞ ÖZEL PRİM BELİRLEDİ

Siyah beyazlı oyuncular, Galatasaray karşısında galip gelmeleri halinde özel prim kazanacak.

Prim sayesinde takımda motivasyon tavan yapmış durumda.

Beşiktaş Yönetimi, son iki maçtaki galibiyetlerin ardından Galatasaray derbisini de kazanıp araya moralle gitmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY DA BELİRLEDİ

Diğer yandan sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, derbi öncesi oyunculara prim müjdesi verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, derbi için galibiyet primi olarak 1 milyon euroluk özel prim belirledi.

Bu prim haberi soyunma odasında ekstra motivasyon yarattı.