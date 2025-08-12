Devin Özek'ten transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, kulübün transfer çalışmaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Feyenoord maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HT Spor'a konuşan Özek, taraftara transfer müjdesi verdi.

"TRANSFERLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Özek, transfer sürecinin planlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, şunları dedi:

Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum.

"TARAFTAR TEPKİSİYLE TRANSFERİ DURDURDUĞUMUZ İDDİASI GERÇEK DEĞİL"

Scouting faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Özek, şu ifadeleri kullandı:

Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra farklı oyuncularla temas halindeyiz. Herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçtiğimiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, böyle olması da mümkün değildir. Transfer takvimimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda adımlarımızı en doğru zamanda atacağız. Fenerbahçe kimliğinin sorumluluğunun bilincindeyiz.

"FEYENOORD MAÇINDA ATMOSFER ÇOK ÖNEMLİ"

Feyenoord maçıyla ilgili de konuşan Özek, şu sözlerle taraftara çağrıda bulundu: