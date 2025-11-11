Diyarbekirspor 18 futbolcuyla bahis soruşturmasında zirvede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TFF, hakemlerin ardından bahis soruşturması kapsamında futbolcularla ilgili PFDK sevklerini de açıkladı.

TFF, soruşturma kapsamında 1024 futbolcunun bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

Sevk edilenler arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı.

EN FAZLA BAHİSÇİ OYUNCU DİYARBEKİRSPOR'DA

TFF'nin açıklamasında 14 Süper Lig takımının oyuncusu tek tek duyuruldu.

İsimleri açıklanan 1024 futbolcunun, 57. maddeden sevki gerçekleşti.

Federasyon, bu süreçte 2. Lig ve 3. Lig maçlarının iki hafta kaydırıldığını duyurdu.

TAM 18 FUTBOLCU...

Bahis oynadıkları gerekçesiyle en fazla sevkin Diyarbekirspor'dan yapıldığı görüldü. Listede 3. Lig ekibinden 18 futbolcu yer alıyor.

Diyarbekirspor'un kadrosunda ise toplamda 28 oyuncu bulunuyor.

Diyarbekirspor'dan sonra ise 17 futbolcuyla Ağrı 1970 Spor Kulübü geliyor.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye en fazla futbolcusu sevk edilen diğer kulüpler Erbaaspor (16), Yalova FK (16), Bingölspor (15), Mazıdağı Fosfat Spor (15), Yozgat Belediyesi Bozokspor (14), Artvin Hopaspor (13), Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. (13), Kırşehir FK (13), Etimesgut (13), Silivrispor (13) oldu.