Domenico Tedesco: Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Rizespor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti.

Müsabaka Fenerbahçe’nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVREDE ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Devre arasında öğrencileriyle ne konuştuğu sorulan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim." dedi.

"İMKANIM OLSA HERKESİ SAHAYA KOYARIM"

Galibiyeti değerlendiren Tedesco, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"YİNE GALATASARAY'I KONUŞMAYACAĞIM"

Süper Lig'de bir sonraki hafta karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşmayı tercih etmediğini dile getiren Tedesco, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..." sözlerini sarf etti.

"BU GALİBİYETİN 1-2 SAAT KEYFİNİ ÇIKARABİLİRİM"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Futbolda mutlu olmak için çok küçük anlara bile sahip değilsinizdir. En fazla bu galibiyetin 1-2 saat keyfini çıkarabilirim. Zor bir maç oynadık. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dolayısıyla maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti. Devre arası şunu konuştuk; öz güvenli olmamız gerektiğini, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda 1 gol atarsak çevirebileceğimizi inanmamız gerektiğini daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk ki takım ikinci yarıda bunları sahaya yansıttı. Çok net bir şekilde bütün takımın aldığı bir galibiyet. Takım içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SON OYNADIKLARI MAÇLARI İZLEMİŞTİM"

Rizespor'un ilk yarıda baskılı oynayacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Tedesco, ilk yarıda neyin yapılamadığına dair şunları söyledi: