Domenico Tedesco: Stuttgart ile oynamak her zaman zordur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Edson Alvarez de katıldı.

Stuttgart'ta 10 sene çalıştığını söyleyen Tedesco, Alman ekibinin zorlu bir takım olduğunu söyledi.

Taraftarlara çağrı yapan Tedesco, "Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var." dedi.

"ESNEK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ, BİZ DE ÖYLE OLMALIYIZ"

Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, daha sonra Stuttgart'ın topa sahip olmayı seven bir takım olmasına vurgu yaptı.

Tedesco son olarak, Stuttgart'ın esnek bir takım olduğunun altını çizdi.

Tedesco, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Savunma yaptığımızda iyi yapmalıyız. Esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadığında biri diğerini savunmaya itebilir." şeklinde konuştu.

"TOPA SAHİP OLMAYI SEVEN BİR TAKIM"

Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Son maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı domine ettiler. Son 3 yılda Stuttgart iyi iş çıkardı. Bir şeyleri inşa ettiler."

"STUTTGART'TA 10 SENE ÇALIŞTIM"

Domenico Tedesco'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe katedemezsiniz."

"DOLU STADYUMA İHTİYACIMIZ VAR"

"Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var."

"OYUNCULARA GÜVENDİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

"Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti.



Şöyle bir durum var; sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz."

"KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK DEĞİL"

"Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz.



Son 4-5 maça bakınca 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese, dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu; dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik değil."

"BAZEN RAKAMLAR YALAN SÖYLER"

"Elde edilen sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde bunu söyleyebiliriz.



Rakibi izlediğinizde kalitesine bakarsınız, oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız takımıma ve ekibime araştırtırım. Kendi noktamıza bakmak da çok önemli. Rakamlar yalan söyler bazen, gerçeği yansıtmaz."

"BİR STOPER ARAYIŞIMIZ VARDI"

"Bir stoper arayışımız vardı. İki oyuncu vardı. Birinci oyuncu çok hızlıydı, ikinci oyuncu değerlerin yarısına sahipti. Biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllıydı, doğru pozisyon almayı biliyordu. Çok uzun sprintler yapmasına gerek kalmıyordu. Datalar, bilgiler bazen tehlikelidir."

