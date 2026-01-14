Abone ol: Google News

Gençlerbirliği'ne Antalyaspor karşısında tek gol yetti

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 17:29
  • Gençlerbirliği, Türkiye Kupası B Grubu'nda Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
  • Zan Zuzek, 89. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.
  • Gençlerbirliği, iki maç sonunda kupada 6 puan topladı.

Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

Gençlerbirliği, Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ, 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.

SIRADAKİ MAÇLARI

Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kupa sonrası lige dönüşte Samsunspor ile evinde karşılaşacak.

Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

