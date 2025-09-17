Domenico Tedesco: Kazanmayı hak etmedik

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Mücadele sonrası özeleştiri yapan Tedesco, şunları dedi:

Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. 1 tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Özgüvenle alakalı bir şey bu. Takım olarak önde olsanız özgüvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik.

"KÖTÜ DEĞİL, RİSKLİ OYNADIK"

"Mourinho döneminde Fenerbahçe'nin ilk yarıları hep eleştiriliyordu. Neden ilk yarıları Fenerbahçe hep daha kötü oynuyor?" sorusuna cevap veren genç çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor.

"TARAFTARIN ISLIKLAMA HAKKI VAR"

Tedesco, "3 oyuncu taraftar tepkisi aldı. Yorumunuz nedir?" sorusunu ise şu cevabı verdi:

Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor.

"TAKIMDA ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

İlk 10-15 dakika iyiydi. Belki istediğimiz oyunu sergileyemedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Takımda özgüven eksikliği var. İlk golü yedikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Futbolda bu olabilir, golü yiyebilirsiniz ama gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor. Çok basit top hataları yaptık. Pozisyon üretmemeniz için özellikle yapmamız gereken şey kontratakları engellemek. Bugün takım olarak yapamadık. Oyun netti. Onların yaptıkları şey kontrataktı. Biz de bu kontraları kontrol edemedik. İkinci yarıda maçı çevirmeyi başardık ama bu şekilde gol yememeniz gerekiyor. Kalecinin yediği golü konuşmadan önce o dakikalarda artık ortayı engellemeniz gerekiyor. Boşta bir oyuncunun olmaması gerekiyor. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum. Şu anda modu düşük. Bizim hep birlikte bu durumu yukarı çekmemiz gerekiyor.

"KAYBETTİĞİMİZ 2 PUANI SADECE YAZIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminin takım üzerinde etki edip etmediğiyle ilgili soruya Tedesco, şu yanıtı verdi:

Bizler tamamen sadece futbola odaklandık. Bu 6 günde Trabzonspor maçını oynadık ve bu maça hazırlandık. Kafamızda hiçbir şey yoktu. Evet ikinci yarı biraz geri çekildik. Çünkü rakip pozisyon değiştirmemişti. Biz ikinci yarıya 4-3-3 baskısıyla gitmiştik. Takım olarak çok iyi baskı yapabiliyoruz. Neden geri çekildik. Güç eksikliği de olabildi. Bir oyuncu basmadığı zaman ikinci oyuncu da basmıyor. Bu şekilde zincirleme oluyor. Maça bakacak olursak bence yazık oldu. Çok güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugün kaybettiğimiz 2 puanı sadece yazık olarak görüyorum.

"BEKLEDİĞİM ŞEY SAHAYA RUHU YANSITMAK"

Tedesco, Alanyaspor karşılaşmasında pozitif havayı devam ettirmeleri gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Tedesco, şunları dedi: