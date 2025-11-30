Domenico Tedesco'dan derbi öncesi hakem yorumu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide 1 Aralık günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi The Athletic'e önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ HER ŞEY YOLUNDA"

Fenerbahçe'de göreve geldikten sadece iki hafta sonra başkanlık seçiminin olduğu dönemle ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktörün değişmesi değil. Bu seçim de vardı. Herkes bu konuda gergindi. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları etkileyebilir, bu yüzden benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim bir maç günüydü. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi, iyi bir takımımız var ve ritmimizi bulduk." dedi.

HAKEMLER İÇİN YANIT

Hakemlerle ilgili, "Şimdiye kadar hakemlerin performansını nasıl buldunuz?" sorusuna yanıt veren Tedesco, "Hakemlerin gerçekten iyi olduğunu söylemeliyim. Oynadığımız maçlarda bu konu hiç gündeme gelmedi. Ellerinden geleni yapıyorlar, hepsi bu. Biz dikkatli olmalıyız çünkü bazen bir şey olduğunda herkesi aynı kefeye koyarsınız, bu da adil olmaz." sözlerini sarf etti.

"BAŞLANGIÇTA ZOR"

Türkiye'de eşi ve iki kızından uzakta yaşadığı hatırlatılan Tedesco, "Bununla nasıl başa çıkıyor?" şeklindeki sorunun ardından, "Başlangıçta her zaman zordur. Özellikle de milli takım teknik direktörü olarak ailenizle vakit geçirebileceğiniz zamanlar vardı. Şimdi biraz daha üzücü görünebilir ama buna alışıyorsunuz çünkü her gün hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Akşamları evdeyken bunu düşünüyorsunuz ama FaceTime veya WhatsApp ile görüşmeler yapabilirsiniz." yanıtını verdi.

"BEN BUNLARA SAHİBİM"

Sözlerine devam eden 40 yaşındaki teknik adam, "Uluslararası maçlar olduğu zamanlarda, en az iki veya üç günlüğüne ailemi görmeye çalışıyorum. Ama tabii ki güçlü bir aileye, güçlü bir eşe ihtiyacınız var ve ben bunlara sahibim." dedi.

SİSTEMİ

Kendisinin sistem konusunda esnek bir teknik direktör olduğu hatırlatılan ve sistem konusunda şu andaki tercihinin hangisi olduğu sorulan Tedesco, "Dürüst olmak gerekirse, birçok sistemi seviyorum. Bence önemli olan her zaman sahip olduğunuz takım, sahip olduğunuz oyuncular... En iyi oyuncuların en iyi pozisyonda olması benim için çok önemli bir ilke." yanıtını verdi.

FUTBOL FELSEFESİ

"Futbol felsefesini nasıl tanımlar?" sorusuna yanıt veren İtalyan teknik adam, "Topa sahip olmadığımızda, yüksek pres yapmayı seviyorum çünkü topu istiyoruz. Topu aldığımızda ise oyunu domine etmeyi, gol atmayı ve fırsatlar yaratmayı seviyorum. Top bizde değilken biraz heavy metal. Topu elimizdeyken ise, unu Brezilyalı oyuncularıma son maçımızda söyledim biraz samba." dedi.

"İSTANBUL SOKAKLARINDA SAMBA"

Tedesco'nun samba ile ilgili sözlerinin ardından The Athletic'te yer alan haberde, "Tedesco için dikkatler şimdi Pazartesi akşamı oynanacak derbiye ve Galatasaray'ı geçerek liderliğe yükselme fırsatına çevrildi. Bu maçı kazanırsa, Fenerbahçe taraftarları İstanbul sokaklarında kendi sambalarını yapacaklar." ifadeleri yer aldı.

"HERKES AÇTIR!"

Tedesco, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesi varsa ve 11 yıldır şampiyon olamıyorsanız, herkes şampiyonluk için açtır! Bunu günlük hayatta hissedersiniz çünkü nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarları vardır. Stadyuma giderken, her iç saha maçında bu heyecanı hissedersiniz." dedi.

"BİLGİSAYAR KOÇU!"

Kariyerinde Schalke'de görev yapan ve göreve başladıktan sonra takımı Bundesliga'da ikinci sıraya taşıyan Tedesco, ikinci sezonun ardından eleştirilerle birlikte görevden ayrıldı.

Tedesco için o dönem, "Bilgisayar koçu" eleştirisi yapıldı.

"KOMİK ALGILADIM"

Bu eleştirilerle ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Bunu daha çok komik bir şekilde algıladım. Birçok harika antrenman seansı planlayabilirsiniz, birçok taktik planlayabilirsiniz ancak en önemli şey insani yönüdür. Oyuncularla veya takımla bu bağı kuramazsanız, onlar bunu hissetmezse, işler çok zorlaşır çünkü sonuçta sahada olan onlar ve kulüp, taraftarlar, teknik direktör, her şey için yürekten ve tutkuyla oynamaları gerekir." sözlerini sarf etti.

"BU BİR AVANTAJ AMA..."

Bir teknik direktörün en üst düzeyde futbol oynamasının teknik direktörlüğe geçişte avantajlı olduğunu nasıl eden Tedesco, "Bence bu bir avantaj çünkü soyunma odasında işlerin nasıl yürüdüğünü, belirli bir durumla karşılaştığınızda nasıl başa çıkacağınızı biliyorsunuz. Ama bu, koçluk işinden çok uzak; tamamen farklı bir şey." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK FARKLI"

Sözlerine devam eden İtalyan çalıştırıcı, "Bir menajer, bir teknik direktör olmak için çok farklı disiplinlere sahip olmalısınız. Siz bir teknik direktör, bir analist, bir arkadaş, bir kardeş, bir psikologsunuz." dedi.